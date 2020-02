Carpi: teatro in musica a Rocambolika con “Va, va, va Van Beethoven”

Ben pochi sanno che il grande compositore Ludwig Van Beethoven cambiò più di 80 case in 35 anni. Lui, con il grande pianoforte sempre al seguito, genio musicale, burbero e irrequieto con un amore smodato per le variazioni, sia in musica che nella vita. Ed è proprio uno dei suoi tanti sgangherati traslochi, che la Fondazione TRG Torino porta in scena sabato 8 febbraio alle ore 21.00 a Rocambolika, la rassegna d’intrattenimento ideata dalla Fondazione CR Carpi per offrire alle famiglie un divertimento intelligente e inconsueto attraverso le tante potenzialità del linguaggio teatrale.

“Va, va, va Van Beethoven”, terzo appuntamento gratuito in calendario, è una favola in forma sonata, dove la continua commistione tra musica e narrazione teatrale porta il pubblico a scoprire quanti legami ci siano tra suono, parola e gesto. Interpretato e diretto da Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci (da oltre 15 anni autori di testi e spettacoli teatrali rivolti alle nuove generazioni) con la partecipazione del pianista Diego Mingolla, lo spettacolo restituisce un Beethoven dal proverbiale caratteraccio, goffo e completamente incurante delle buone maniere. Una macchietta caricaturale che si spinge oltre il ritratto buffo, esibendo la sproporzione fra la sua piccola quotidianità e la sua grande anima inquieta, agitata per di più da un indicibile segreto: il grande e bizzarro musicista tedesco sta diventando completamente sordo. Ma anche qui, nel mondo del silenzio dove sta approdando, il suo genio imprevedibile troverà il modo di sperimentare e variare sul già noto, libero da schemi e dai suoni invadenti dell’ambiente, portando il pubblico a contemplarne l’abilità nel ricombinare la sostanza. Non secondario tra gli snodi di questa favola curiosa è poi il fatto che le variazioni musicali proposte siano quelle della sinfonia “eroica”. Il tema dell’eroe è infatti interrogato durante tutta la trama, ispirando la riflessione sui chi siano i veri audaci, condottieri e conquistatori o chi sa rialzarsi contro la sorte avversa con creatività, superando i propri limiti?

Lo spettacolo è gratuito, offerto alle famiglie dalla Fondazione CR Carpi. Adatto a un pubblico con almeno 5 anni di età, si svolge presso l’Auditorium San Rocco di Carpi. Prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionecrcarpi.it a partire da giovedì 6 febbraio alle ore 13.00.