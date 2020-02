Aggiornamenti circa le chiusure notturne sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna e sulla A13

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 febbraio, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro. In alternativa, si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia e Viale Palmiro Togliatti con ingresso allo svincolo 2 “Borgo Panigale” della Tangenziale.



***

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura dell’entrata della stazione di Altedo.

La stazione sarà chiusa, in entrata verso Bologna, nelle due notti consecutive di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Interporto o di Ferrara sud