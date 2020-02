Tentato furto in azienda a Reggio Emilia

Domenica 2 febbraio intorno alle 9:00, il personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via Vertoiba per segnalazione di furto presso una ditta. Sul posto gli agenti accertavano che ignoti malfattori si erano introdotti all’interno della ditta, previo forzatura della porta d’ingresso, mettendo a soqquadro il locale, allontanandosi poi senza lasciare tracce. I malviventi hanno anche danneggiato una cassaforte, occultata all’interno di un armadio, senza però riuscire ad aprirla o ad asportarla. Non essendo presenti sistemi di videosorveglianza non è stato possibile risalire subito ai malfattori. Sono in corso accertamenti.

Sempre domenica alle 13.30 circa, veniva segnalato alla Squadra Volante il patito furto ai danni di una signora anziana di anni 73 in viale Ramazzini. L’anziana signora riferiva che poco prima un uomo, forse extracomunitario, con scatto fulmineo, le aveva asportato la borsetta collocata all’interno del cestino anteriore della bicicletta. La signora iniziava subito a gridare spaventando così il malfattore che si dava immediatamente alla fuga lasciando la borsa della signora a terra, ancor prima di asportarne il contenuto.