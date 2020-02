Tennis: Trofei giovanili Fit, lo Sporting Club Sassuolo ancora protagonista

Fine settimana da protagonista per il Club di via Vandelli quello appena trascorso.

Nel Trofeo Bellenghi, manifestazione regionale riservata a giocatori Under 15, del quale lo Sporting è detentore, gli atleti sassolesi sono riusciti ad ottenere l’accesso alla finalissima sconfiggendo i cugini del Tennis Modena per 2 a 1 con le vittorie nei singolari di Gabriele Chiletti su Riccardo Marendon per 61 63 e di Marco Toschi su Tommaso Pelosi per 61 64. L’unico punto lasciato alla formazione geminiana è stato quello del doppio dove la coppia sassolese Pancani/Marianeschi non è riuscita nell’impresa di dare cappotto ed è stata sconfitta 64 64 dal tandem Marendon/Giovanari.

Prossima sfida, la finalissima, contro il CT Bologna in casa sui temutissimi campi in bolltex sabato prossimo con inizio alle ore 15.

Nel Trofeo Biagi invece, manifestazione regionale riservata a giocatrici Under 13 del quale le ragazze dello Sporting sono le campionesse uscenti, nella finalissima per il titolo alle atlete sassolesi non è riuscito il bis e per questa edizione si dovranno accontentare della piazza d’onore lasciando il titolo nelle mani del TC Parma che ha vinto 2 a 0 dopo i singolari.