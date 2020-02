Sport da Combattimento: ancora ottimi risultati del Team di Portile

Domenica scorsa un rapido blitz del Coach Guadagno ha portato un manipolo di giovani atleti del Team dei Guerrieri del Tiepido alla gara interregionale ASI, organizzata dal Bulldog Team a Chiaravalle in provincia di Ancona. Anche se provati da una levataccia, i giovanissimi hanno dato il meglio, e in cibìnque hanno conquistato ben 11 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 bronzi.

Nello specifico

Melissa Guadagno 10 anni di Maranello: ha vinto l’oro nella Kickboxing e nel K1; ha ceduto nella boxe con un incontro acceso contro una quindicenne

Mattia Ponzoni 10 anni di Modena: oro nelle due specialità della kickboxing; si accontenta del bronzo nella boxe

Damiano Guadagno 12 anni di Maranello: ha vinto nella Kickboxing e il K1 ma si ferma alla terza piazza nella boxe dove prende il bronzo.

Poi arriva il turno dei fratelli gemelli Balboni di Carpi: Alessandro e Davide di 12 anni che fanno quasi il tutto esaurito nelle tre discipline, ma Alessandro perde la finale della kickboxing. Si ‘accontentano’ di 5 ori e 1 argento.

Un’altra trasferta di rilievo che mette in risalto il gran lavoro che il Coach Guadagno svolge alla Polisportiva Union81. Prossimo appuntamento a metà mese, nel mantovano, con un altro interregionale per tenere sempre attivi i giovani agonisti in attesa degli eventi internazionali.

(foto: Damiano Guadagno, Davide Balboni, Melissa Guadagno, Mattia Ponzoni, Alessandro Balboni, alle spalle Coach Cristian Guadagno e l’assistente Davide Ponzoni)