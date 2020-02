Dal 6 febbraio e fino al 28 maggio 2020, la Ludoteca comunale Barone Rossa di Fiorano Modenese, oltre alla normale attività di accoglienza per il gioco libero e di prestito, organizza ogni giovedì mattina, fino al 10 maggio, ‘Giochiamo in ludoteca’, uno spazio gratuito di gioco ad accesso libero per i bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto.

Per informazioni: tel. 0536 833414, mail: ludoteca@fiorano.it.