Fiorano: riconoscimento al dott. Primo Bonacorsi

La vicinanza e il mutuo aiuto fra persone che appartengono alla stessa comunità, proprio per i legami che la tengono salda, appartengono allo spettacolo teatrale di cultura popolare ‘Andam a vegg’, proposto dall’Associazione Leongatto del presidente Roberto Montorsi. Giunto alla sua ventottesima puntata, con l’inizio del nuovo corso, gli organizzatori hanno voluto premiare una personalità che si è particolarmente distinti a favore delle comunità. Nel corso dell’ultimo appuntamento, il ‘Premio Solidarietà’ è stato assegnato al dott. Primo Bonacorsi, ‘medico di famiglia’ a Spezzano per oltre quarant’anni. Non solo. Il dottore riceverà a giorni la medaglia d’oro da parte dell’Ordine dei Medici della Provincia di Modena a sessant’anni dalla laurea.

All’attività professionale, Primo Bonacorsi ha aggiunto un continuo impegno in campo sociale. Negli anni ‘70 è stato presidente della S.S. Spezzano, società che ha riscosso riconoscimenti in campo nazionale e internazionale. Ha ricoperto il ruolo di segretario del Circolo Medici di Sassuolo e dal ‘79 socio del Rotary sassolese dove è stato Presidente. Da 10 anni è alla guida dell’Associazione Africa nel Cuore” che opera a favore delle missioni in Kenia. Roberto Montorsi e il Sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi hanno consegnato a Primo Bonacorsi una targa ricordo dove è stata riportata la motivazione del premio: “Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza per quello che ha fatto come medico e come persona a favore di chi aveva bisogno”.