PaGAGnini, a teatro tra musica e humour

Musica classica, virtuosismo e humor per uno spettacolo pluripremiato divertentissimo adatto a tutte le famiglie. Con PaGAGnini ideato e prodotto dal collettivo artistico spagnolo Yllana e dal noto violinista Ara Malikian prosegue martedì 4 febbraio alle ore 21 la Stagione 2019/2020 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, curata da Ater Fondazione. Biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro.

Sul palco i quattro straordinari musicisti Eduardo Ortega, Thomas Potiron e Fernando Clemente al violino e Jorge Fournadjiev al violoncello diretti da David Ottone e Juan Francisco Ramos. Direzione musicale di Ara Malikian, assistente alla regia Ramòn Sàez; arrangiamento musicale di Ara Malikian, Eduardo Ortega, Gartxot Ortiz e Thomas Potiron. PaGAGnini unisce la musica classica con il virtuosismo e lo humour di quattro fantastici musicisti.

Il risultato è un divertente e sorprendente “Dis-Concerto” che passa in rassegna alcuni dei momenti più alti nella storia della musica classica combinati in maniera ingegnosa alla musica pop. Da questa combinazione di stili si crea un medley di emozioni, un concerto in cui la serietà e la solennità della musica classica si sposano perfettamente con momenti di sottile umorismo. Questo particolare espediente si unisce all’elegante e virtuosa interpretazione di quattro eccezionali musicisti, affascinando qualsiasi tipo di pubblico.

Gli impeccabili musicisti si trasformano in showmen interpretando le arie più famose di Mozart, Vivaldi, Pachelbel, de Falla e, naturalmente, Paganini, la cui tormentata figura è al cuore della pièce. Tutto lo spettacolo è condito da esilaranti gag e variazioni sul tema: i violinisti saltano, si lanciano in “esecuzioni itineranti”, improvvisano un flamenco, e non mancano incursioni nella musica rock e pop contemporanea, da Serge Gainsbourg agli U2.

Le gag, la fisicità e lo humour esplosivo, tipici del linguaggio teatrale dell’originale compagnia spagnola, hanno già fatto ridere le platee del mondo intero. Puro teatro e puro divertimento.