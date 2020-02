Castellari: viaggio nel romanzo ebraico

Lunedì 3 febbraio presentazione in Biblioteca a S.Ilario del nuovo libro di Daniele Castellari: “Non so se il riso o la pietà prevale. Umorismo e misericordia nel romanzo ebraico del Novecento” (Aliberti Compagnia Editoriale). Il volume presenta una prefazione di Moni Ovadia. Alla serata parteciperanno l’autore santilariese e lo scrittore Pietro Mariani Cerati, curatore della collana “Bibbia e Giornale” in cui il libro è pubblicato. L’evento rientra tra le iniziative del Giorno della Memoria.

Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza. Tel. 0522 672154.