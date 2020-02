Carabinieri nelle scuole per diffondere la legalità

In un’aula magna gremita di studenti del quinto anno dell’istituto Alessandro Volta di Sassuolo si è svolto lo scorso 14 gennaio un incontro dedicato a temi di strettissima attualità come il cambiamento climatico su scala globale dovuto anche a reati ambientali, la ricerca e utilizzo di fonti energetiche alternative senza dimenticare la piaga del traffico illecito di specie protette. In veste di relatore per la platea di studenti sassolesi lo stesso Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena Colonnello Marco Pucciatti.

Continua come per il primo appuntamento svoltosi lo scorso dicembre e dedicato a una riflessione guidata dal Comandante della Compagnia di Sassuolo il Maggiore Meo, sulla dipendenza da stupefacenti, abuso di alcool e forme punibili di bullismo e cyber– bullismo, questo delicato ma fondamentale lavoro d’informazione e sensibilizzazione della parte più preziosa della nostra collettività, i giovani, a opera dell’Arma dei Carabinieri uniti all’Istituto Volta da un progetto firmato con la Dirigente scolastica la Prof.ssa Sabrina Paganelli.