Senza patente ai controlli si “sostituisce” a fratello patentato: denunciato 20enne di Castellarano

Nonostante la giovane età ha evidenziato doti di scaltrezza. Infatti, la circostanza che non avesse la patente, in quanto mai conseguita, non l’ha per niente scosso: fermato ad un controllo stradale dai carabinieri di Castellarano, sostenendo di aver dimenticato a casa la patente, ha fornito le generalità del fratello a lui fortemente rassomigliante credendo in questo modo di aver evitato la denuncia per guida senza patente. I successivi accertamenti condotti dai carabinieri hanno però rivelato che il 20enne si era sostituito al fratello.

L’epilogo è presto detto: con le accuse di sostituzione di persona, false indicazioni sulla identità personale e guida senza patente, i carabinieri della stazione di Castellarano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia l’intraprendente e incensurato 20enne abitante in paese.