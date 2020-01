Reggio Emilia: cerca di fuggire a un controllo. Fermato, accumula oltre 3000 euro di multa

Ha accumulato oltre 3000 euro di multa l’uomo che la scorsa notte ha cercato di fuggire a un controllo della Polizia locale mentre era al volante di una Fiat Stilo. Il 50enne, residente in città, alla vista della pattuglia ha infatti effettuato una repentina e pericolosa inversione di marcia su via Amendola, sperando di passare inosservato e di evitare controlli.

Notatolo, gli agenti sono subiti intervenuti e sono riusciti a fermarlo a poca distanza. Messo alle strette, l’uomo ha confessato di essersi messo alla guida di un mezzo non assicurato e già sottoposto a sequestro. Dalle verifiche è inoltre emerso che l’uomo non si era presentato alla visita medica per la revisione straordinaria della patente di guida.

Gli agenti lo hanno dunque sanzionato con tre verbali per un totale di oltre 3000 euro: un primo verbale da 1988 euro per aver circolato con veicolo sottoposto a sequestro, un secondo da 868 euro per non aver assicurato il mezzo e il terzo da 168 per la sospensione della patente per omessa presentazione a revisione. La Fiat Stilo di proprietà del cinquantenne è stata confiscata.