Pavullo, nel fine settimana eliminato il senso unico sulla SP 4 Fondovalle Panaro

Nel fine settima ritorna regolare la circolazione lungo il tratto della strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, in località i Grottoni, tra i territori di Pavullo e Guiglia, dove nei giorni scorsi era franato il versante a monte dell’arteria, costringendo la Provincia a regolare il traffico con un senso unico alternato per motivi di sicurezza e per consentire un primo intervento di ripristino.

Il senso unico è stato eliminato temporaneamente dal pomeriggio di venerdì 31 gennaio.

I lavori di ripristino, infatti, su questa arteria strategica per i collegamenti con le stazioni sciistiche del Cimone, non sono terminati: riprenderanno lunedì 3 febbraio quando la circolazione tornerà a senso unico, regolato da un semaforo, per proseguire tutta la settimana.