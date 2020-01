Davide Enia porta in scena ‘L’Abisso’ al Teatro Herberia di Rubiera

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue lunedì 3 febbraio 2020 con ‘L’Abisso’ di e con Davide Enia, spettacolo premio Ubu 2019 come migliore nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica, ed è tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore, autore lo stesso Enia), le musiche sono composte ed eseguite da Giulio Barocchieri, una produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biondo di Palermo, Accademia Perduta/Romagna Teatri.

L’Abisso riceve anche il premio Hystrio Twister 2019 come miglior spettacolo della stagione; Davide Enia il premio Le Maschere del Teatro 2019 come miglior interprete di monologo.

Biglietto intero € 14; ridotto € 12 socio coop/arci/over65; ridotto € 8 under 25/docenti/studenti universitari/Utl; ridotto € 2 under 25 residenti a Rubiera.

Abbonamento SMART (5 spettacoli) € 50.

Pacchetto 3 spettacoli: per chi acquista un biglietto per due spettacoli, il biglietto per il terzo spettacolo è al costo di 2 euro.

La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 20.

È possibile acquistare biglietti e gli abbonamenti presso gli uffici de La Corte Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera (RE) ed effettuare prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 al numero 0522621133 oppure via email all’indirizzo di email biglietteria@corteospitale.org

È possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti su www.vivaticket.it

Il Teatro Herberia è in Piazza Gramsci 1/b, Rubiera – Tel. 0522 620852