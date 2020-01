I servizi tecnologici del Comune di Fiorano Modenese informano che lunedì 3 febbraio 2020, Via Villa, a Spezzano, sarà chiusa al traffico dalle ore 8 alle ore 18, salvo residenti e scuolabus, per potatura di piante del verde pubblico. Sempre lunedì 3 febbraio sarà introdotto un senso unico alternato in Via Bassa, dalle ore 7.30 alle ore 11.30 per potature. Martedì 4 febbraio, per lavori di potatura, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata in Via Tamigi, dalle ore 8 alle ore 18.