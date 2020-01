Sportello Ludopatia, dal 4 febbraio a Soliera

Liberi dal gioco patologico delle slot-machine e dei videopoker, si vive meglio! È una verità condivisa spesso anche dagli stessi giocatori d’azzardo, i quali tuttavia non riescono a liberarsi da vere e proprie dipendenze. Per questo il Comune di Soliera, in collaborazione con Federconsumatori, ha deciso di aprire uno Sportello Ludopatia a partire dal 4 febbraio 2020.

Il punto informativo e di sostegno sarà aperto ogni primo martedì del mese in via Garibaldi 48 a Soliera, al 1° piano dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP.

Cosa farà lo Sportello Ludopatia? Sarà un primo punto di orientamento per i giocatori e i loro familiari; fornirà informazioni specialistiche e supporto consulenziale e legale sulle problematiche da sovraindebitamento; orienterà il giocatore o i familiari verso altri servizi specializzati come il Sert, o verso gruppi di auto aiuto e altri servizi; supporterà il Comune negli eventi contro il gioco d’azzardo; riceverà in orario di apertura o su appuntamento, garantendo riservatezza e tutela della privacy.

Per contatti e appuntamenti, dal 4 febbraio prossimo, sarà attiva l’email: sportelloludopatia@comune.modena.soliera.mo.it

È del resto dal 2013 che il Comune di Soliera alimenta una campagna di contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e di sostegno concreto agli esercizi commerciali che rinunciano a slot-machine e videopoker. Scommettere in denaro su giochi basati sulla casualità è sempre un comportamento perdente. Le probabilità di vincita sono ridotte al lumicino, mentre i contraccolpi psicologici, economici e familiari del giocatore, quelli sì sono devastanti.

Sono state quindi svariate e articolate le azioni messe in campo dal Comune di Soliera contro il gioco d’azzardo. Dal 2013 a oggi sono sempre stati confermati gli incentivi a bar e tabaccherie Slot Free. Oltre a ciò, sono state promosse azioni di sensibilizzazione nelle scuole e per la cittadinanza; è stata approvata, nell’ambito della legge regionale n.18/2016, una mappatura dei luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, luoghi aggregativi, impianti sportivi, etc); sono stati censiti i locali che detengono apparecchiature per il gioco d’azzardo ubicati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

La collaborazione fra Federconsumatori e Comune di Soliera è ormai consolidata, grazie alla gestione dello Sportello del Consumatore, avviato nel 2008. Si tratta di un servizio di consulenza gratuita di grande professionalità, in grado di far fronte concretamente a contenziosi di tipo economico che spesso pendono sul cittadino più o meno inconsapevole delle sue azioni, indebitandolo in modo importante.

Lo Sportello Ludopatia indirizzerà il giocatore d’azzardo patologico verso il servizio più idoneo, nell’ambito del Piano Locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico del distretto sociosanitario di Carpi, di cui Soliera fa parte. Lo Sportello è finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna, programmati dall’Unione Terre d’Argine ed erogati all’azienda sanitaria USL, la quale provvede al trattamento del gioco patologico tramite i dipartimenti delle dipendenze – Sert e strutture terapeutiche riabilitative – e allo stesso tempo reindirizza parte dei fondi all’Ente Locale per attività di sensibilizzazione, informazione e formazione.

Cos’è la ludopatia? È un disturbo del comportamento che ha grande affinità con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell’area delle cosiddette “dipendenze senza sostanze”. Il gioco d’azzardo patologico (GAP) è l’unica dipendenza legale senza uso di droghe riconosciuta ufficialmente fin dal 1980 dall’Associazione degli Psichiatri Americani.

Le cause di questo disturbo non sono note, ma potrebbero consistere in un insieme di fattori genetici e ambientali ed esistono alcune condizioni che possono facilitare la comparsa della dipendenza da gioco: altri disturbi comportamentali, depressione, soggetti iperattivi o molto competitivi, familiarità.

È sempre consigliabile, ai primi sintomi, rivolgersi a uno specialista per evitare che il problema peggiori o diventi cronico. Esiste, inoltre, una vasta gamma di istituzioni o persone di riferimento disponibili ad aiutarti tra i quali i servizi territoriali (Sert), le strutture residenziali, i giocatori anonimi.