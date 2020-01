Saeco: “La Regione si attiverà immediatamente con i lavoratori e la proprietà”

“La Regione si attiverà immediatamente incontrando sia i rappresentanti dei lavoratori sia per conoscere le intenzioni direttamente dalla proprietà”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, nel merito della possibile vendita dello stabilimento Saeco di Gaggio Montano, nel bolognese, trapelata ieri.

“La vicenda Saeco- dice l’assessore- evoca una difficile trattativa che negli anni scorsi ha segnato un pezzo della storia produttiva e occupazionale dell’Appennino bolognese, i sacrifici fatti dai lavoratori e le azioni intraprese dalle istituzioni, come il fondo regionale per la formazione destinato ai lavoratori in esubero e il patto territoriale per facilitarne la ricollocazione, per mantenere in quell’area una realtà produttiva radicata”.

“Anche per queste ragioni- dichiara Palma Costi- mi sarei aspettata una comunicazione da parte dalla proprietà, in modo da poter conoscere le modalità con le quali intendono agire e quali garanzie offrono per tranquillizzare i lavoratori e il territorio, in merito alla continuità aziendale e occupazionale”.

“Una operazione di vendita- conclude- non deve necessariamente innescare preoccupazioni, ma da parte nostra ci sarà la massima attenzione e la richiesta assoluta della garanzia occupazionale, per un territorio che ha già subito un ridimensionamento dei posti di lavoro”.