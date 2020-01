Infrastrutture, riprende nel reggiano il confronto Provincia-Comuni

Con i sindaci dell’Unione Tresinaro-Secchia è ripreso, questa mattina a Palazzo Allende, il confronto tra Provincia e Comuni per valutare le esigenze dei singoli territori in materia di infrastrutture e pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui circa mille chilometri di strade provinciali.

Dopo l’incontro con l’Unione montana dell’Appennino reggiano, tenutasi sul finire dello scorso anno, il presidente della Provincia (e sindaco di Castellarano) Giorgio Zanni ed il consigliere delegato Nico Giberti, insieme al dirigente del Servizio Infrastrutture Valerio Bussei, hanno incontrato i sindaci di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e Viano. “Grazie a questi continui confronti con le Unioni intendiamo ottimizzare gli interventi che, nonostante i pesanti tagli subiti in questi anni dalle Province, riusciamo comunque a garantire attraverso un bilancio che rimane comunque sano, grazie alle politiche di risparmio messe in atto, al piano di alienazione degli immobili non più strategici per l’ente ed agli avanzi di amministrazione degli anni precedenti”, spiega il presidente Giorgio Zanni sottolineando come anche nel 2020 Palazzo Allende abbia previsto investimenti per 36 milioni, in massima parte destinati a scuole e, appunto, viabilità”. Il Bilancio di previsione recentemente approvato, prevede infatti 6,7 milioni per la manutenzione straordinaria, 2,3 per i ponti (ai quali si aggiungono i 3,8 di provenienza ministeriale per Guastalla-Dosolo) e poco più di un milione per il ripristino di frane. “Somme comunque importanti che, attraverso il confronto con i sindaci, intendiamo utilizzare al meglio per rispondere alle esigenze dei singoli territori”, aggiunge il consigliere delegato alle Infrastrutture Nico Giberti.

Tra il 6 e il 14 febbraio il presidente Zanni e il consigliere delegato Giberti incontreranno le altre cinque Unioni di Comuni reggiane.