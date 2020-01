Grande colpo della Volley Academy Sassuolo che approfitta delle ultime ore di apertura del mercato per portare in neroverde un pezzo pregevolissimo del campionato di Serie A femminile: da oggi Ilaria Garzaro è una nuova giocatrice della Green Warriors Sassuolo.

Centrale classe 1986, Ilaria è una giocatrice che non ha bisogno di tante presentazioni: sedici stagioni in Serie A1, tre Scudetti, due Coppe avevo, due Supercoppe italiane, una Coppa Italia. Questa – in pillole – la carriera di Ilaria, a cui si aggiungono le trentotto presenze in maglia Azzurra, con cui raggiunge il primo posto alle Universiadi del 2009.

Centrale di 190 centimetri, Ilaria inizia la sua carriera pallavolistica nel 2000 in Serie B2 con il Riviera Volley Barbarano; nel 2001, passa poi al Club Italia. L’esordio nel massimo campionato italiano arriva nella stagione 2004-2005 con la maglia di Forlì. Nel 2007 passa poi a Pesaro, vincendo tre scudetti consecutivi, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e la Coppa CEV 2007-08. Nella stagione 2010-2011 passa ad Urbino, vincendo un’altra Coppa CEV. Seguono poi le stagioni a Villa Cortese, Busto Arsizio, Scandicci, Bolzano, Modena, Filottrano fino ad arrivare alla stagione 2019-2020 – la sedicesima per Ilaria in Serie A1 – che l’ha vista impegnata con la maglia di Caserta.

Esperienza, qualità di gioco ed equilibrio: queste le importanti caratteristiche che Ilaria porta Sassuolo, pronta per essere un elemento nevralgico della Green Warriors nella seconda parte di stagione.

Queste le prime parole di Ilaria da giocatrice neroverde: “Sono molto felice di fare questa seconda parte di stagione qui a Sassuolo. Sono emozionata per certi versi perché la Serie A2 è una categoria in cui non ho mai giocato e quindi non conosco bene. Sono emozionata anche perché qui a Sassuolo ci sono tante ragazze giovani: sono stata accolta fin da subito nel modo più bello possibile e spero di integrarmi al meglio e di stare bene! Sono davvero felice di essere qui!”