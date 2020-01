Gli spettacoli in scesa al Teatro San Prospero di Reggio nel weekend

La compagnia Il Tempo che non c’è, diretta da Fabio Santandrea, sabato 1 febbraio alle 21.00 porta in scesa al Teatro San Prospero una nuova brillante commedia “Innaffiare i fiori con il whisky”.

Massimiliano Buonocore, uno spregiudicato imprenditore si ritrova impegnato suo malgrado nella corsa al ruolo di sindaco della città. Ad accompagnarlo in questa inattesa avventura sono i suoi più stretti collaboratori: il fedele Smitto, la smaliziata assistente Lorena, il tirocinante Gianni Pollino e la sua fidanzata Lavinia. Inesperti e goffi sul terreno politico, tutti quanti dovranno confrontarsi con nuove e inaspettate sfide, che li porteranno a lavorare fianco a fianco lasciando da parte individualismi e dissapori per raggiungere un nuovo obiettivo comune. Una commedia dal linguaggio grottesco e divertente e, forse proprio per questo, molto vicina alla realtà.

Con: Kitty Bertolini, Chiara Incerti, Gabriele Montanari, Valerio Angelucci e Stefano Consolini.

Domenica 2 febbraio alle ore 16.00, invece, la compagnia La Palanca sbusa presenta la nuova divertente commedia dialettale scritta da Giuseppina Cattaneo e diretta da Ugo Franzoni “Le sorelle Trapunta” .

Due sorelle, singole e gemelle ma non troppo, sono coinvolte in una “gemellaggio” un po’ singolare e si trovano ad ospitare due uomini. La convivenza non sarà certo cosa facile ma la madre saprà come gestire la situazione.

Con: Clara Caretta, Francesca Goldstaub, Armando Avanzi, Palmira Cavalli, Marco Montanari, Chiara Cocconi, Francesco Bonini, Zara Barbieri, Ugo Franzoni, Remo Galli ed Elio Beltrami.

Info e prenotazioni: 0522/439346 – 342/1791236 – biglietteria@teatrosanprospero.it