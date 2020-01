Donna denuncia il furto della borsa davanti ad un supermercato reggiano

Ieri pomeriggio intorno alle 15:00, il personale della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in piazza Martiri di Tien an men, presso i parcheggi di un noto supermercato, per un sopralluogo di furto su autovettura. La richiedente una 52enne reggiana, riferiva che mentre posava la spesa nella sula autovettura veniva avvicinata da un uomo in bici che chiedeva se le serviva aiuto. La signora rifiutava e l’uomo si allontanava.

Tuttavia, quando la donna apriva lo sportello lato guidatore si accorgeva che la sua borsa riposta poco prima nel cofano posteriore, non c’era più. Nella borsa la donna ha riferito di avere i soldi, 4 anelli d’oro, il cellulare marca Apple e l’incasso di 2000 euro del sul bar.

Proseguono accertamenti.