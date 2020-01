Sospetti (SUS) al Teatro Piccolo Orologio di Reggio il 31 gennaio e 1 febbraio

1979, Inghilterra. Due agenti di turno in una caserma della periferia di Londra nella notte che porterà alla vittoria della Tatcher, scommettono su quale sarà il partito vincitore.

Nel Regno Unito sono in vigore le leggi SUS (Suspect Under Suspicion), in italiano “sospetti da sospettare”, che consentono legalmente alla polizia di fermare e perquisire chiunque, solo sulla base di un sospetto. Viene prelevato un uomo di colore. Gli agenti lo fanno infuriare, convinti che possa essere carne fresca per il governo entrante, entusiasta all’idea di mostrare i muscoli attraverso legge e ordine.

Venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio al Teatro Piccolo Orologio, alle ore 21.00, andrà in scena Sospetti (SUS) di Barrie Keeffe, con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Umberto Terruso, con la regia di Bruno Fornasari, produzione Teatro Filodrammatici di Milano.

Lo spettacolo esplora con lucidità e sarcasmo il potere come forma di abuso.

Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre alle 19.30, con possibilità di fare aperitivo prima di entrare in sala, in collaborazione con il Centro Sociale Orologio.

