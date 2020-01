Sabato al PalaEnza di Sant’Ilario tanti giovani pattinatori per il Trofeo d’Inverno UISP 2020

Competizione, arte e abilità saranno le protagoniste del Trofeo d’Inverno UISP 2020, organizzato dal settore Pattinaggio del Comitato Uisp di Reggio Emilia. Sabato 1 Febbraio, a partire dalle 14:30, presso il PalaEnza di Sant’Ilario tanti giovani atleti che si affacciano per la prima volta al mondo agonistico affronteranno la loro prima gara.

A questo trofeo, che apre il calendario degli appuntamenti provinciali del Pattinaggio UISP, parteciperanno giovani pattinatori e pattinatrici di varie società come la Polisportiva L’Arena Montecchio ASD, l’ASD US La Torre, l’Olimpia Vezzano GSD, l’APD Il Traghettino e la Vanguard Skating.

Gli atleti e le atlete, che hanno un’età compresa tra i 7 e i 13 anni, gareggeranno singolarmente per le categorie 2013 Pulcini, 2012 Novizi Giovani, 2011 Novizi UISP, 2010 Piccoli Azzurri, 2009 Primavera, 2008 Allievi Giovani e 2007 Allievi UISP.

Alla manifestazione prenderanno parte anche alcuni Gruppi Folk nelle categorie Quartetti Under 14, Gruppi Under 14, Gruppi New Folk e Grandi Gruppi.

Musica e coreografie con salti, trottole e passi avvieranno questi ragazzi al mondo del pattinaggio agonistico e creeranno uno spettacolo da non perdere.