Firmato importante accordo a sostegno dei cittadini pensionati ultra 65enni vittime di furti e rapine

Il tema della sicurezza è da tempo all’attenzione delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali e dei pensionati. Oltre alle azioni di prevenzione e di sensibilizzazione adottate dalle politiche comunali, i firmatari dell’accordo hanno voluto sostenere ed essere vicini ai cittadini con più di 65 anni d’età vittime di furti, truffe e rapine, anche concretamente con interventi risarcitori. È questo il contenuto del protocollo che è stato firmato nei giorni scorsi tra l’Unione Reno Galliera, le Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl-Uil e Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil-Pensionati e CNA Pensionati. L’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2021 ed è ammessa la proroga se le parti firmatarie sono d’accordo.

L’accordo prevede l’erogazione di 100 euro per sinistro, elevati a 500 euro nel giorno del ritiro della pensione, e un rimborso fino a un massimo di 300 euro per il ripristino di porte, serrature e finestre presso l’abitazione di residenza dell’anziano. Inoltre, un rimborso forfettario per tutti gli apparecchi telefonici sottratti all’avente diritto di 60 euro a sinistro all’anno.

Le tipologie di sinistri compresi in questo protocollo riguardano: scippi, rapine, estorsioni o truffe, furti con destrezza, furti conseguenti a infortuni o malore dell’anziano, furto con scasso e/o in presenza dell’anziano e dei suoi familiari avvenuto nell’abitazione principale di residenza dell’anziano.

Il protocollo avrà dunque validità per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e per i pensionati ivi residenti.

I cittadini dei Comuni dell’Unione Reno Galliera, vittime di furti, scippi e rapine si rivolgeranno, entro un mese dalla data della denuncia, agli uffici dei Sindacati firmatari per avere tutte le informazioni e per la compilazione del modulo di segnalazione di richiesta del rimborso.

Erika Ferranti, sindaca di Bentivoglio con delega alle Politiche sociali, dell’istruzione, abitative e giovanili dell’Unione Reno Galliera, così ha commentato l’accordo: “Come altri Comuni prima di noi, abbiamo accolto favorevolmente la sollecitazione delle Organizzazioni sindacali e di categoria per l’attivazione di una misura che permetta ai nostri servizi di incontrare e di supportare le vittime anziane di furti e rapine. Si tratta infatti non solo di offrire un piccolo sostegno economico, ma soprattutto dimostrare la vicinanza del Comune a cittadini che, per l’esperienza che hanno vissuto, attraversano un momento di vulnerabilità”.