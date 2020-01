Bologna: disarticolata da Carabinieri e Polizia associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’immigrazione clandestina

Disarticolata associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno dello Stato e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Operazione in corso da parte di Carabinieri e Polizia di Stato. Eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 1 imprenditore e 4 divieti temporanei di esercitare la professione e/o qualsiasi ufficio direttivo di imprese nei confronti di professionisti ed imprenditori. Sequestrate 2 società fantasma, intestate ad un prestanome, deferito in stato di libertà.

Le indagini, sviluppate dai Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia e della Compagnia Carabinieri di Borgo Panigale e dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno fatto emergere l’operatività di una radicata associazione criminale che, grazie alla costituzione di due società fantasma, era dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato. Accertati contratti di lavoro fittizi.