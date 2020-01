Le canzoni di Mogol al Teatro Celebrazioni di Bologna per una serata dedicata a musica e solidarietà

Le canzoni di Mogol protagoniste di una serata speciale dedicata a musica e solidarietà. Domenica 8 marzo il celebre autore dei più grandi successi italiani sarà infatti dalle 21 al Teatro Celebrazioni di Bologna per l’evento benefico “Mogol racconta Mogol”, organizzato dal Lions Club Bologna Irnerio.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa nella sede del Circolo Unificato dell’Esercito di Bologna alla presenza del presidente Lions Club Bologna Irnerio Giuseppe Maria Della Balda, del giornalista e presentatore della serata Marino Bartoletti, del presidente di Bimbo Tu onlus Alessandro Arcidiacono e del presidente di Fonoprint Leopoldo Cavalli.

Lo spettacolo è stato pensato per celebrare questo grande artista attraverso le sue indimenticabili canzoni, cantate dai più grandi interpreti della musica leggera italiana quali Battisti, Cocciante, Celentano, Mina, Mango e molti altri. Accanto a lui ci sarà il giornalista Marino Bartoletti, con cui Mogol ricorderà alcuni dei suoi più grandi successi, ne spiegherà il vero significato e racconterà aneddoti legati alla propria vita e agli artisti con cui ha collaborato. La band “La Compagnia” con alla voce Randy Roberts, figlio del mitico Rocky, interpreterà alcune sue più belle canzoni.

“Questo spettacolo – ha dichiarato Giuseppe Maria Della Balda – nasce dalla volontà del Lions di essere sempre presente sul territorio, offrendo nel contempo solidarietà a chi ne abbia bisogno e partecipazione a progetti a favore delle nostre comunità. Lo spettacolo, nato grazie a conoscenze dirette di nostri Soci con l’autore Mogol, che ringrazio per l’immediata disponibilità offerta a favore di questo progetto, ci consente di offrire alla cittadinanza l’opportunità di trascorrere una serata in compagnia di uno dei più grandi autori della musica italiana e nel contempo di coinvolgere tutti i presenti in un importante progetto benefico. Infatti, i fondi ricavati dalla vendita dei biglietti e dalle sponsorizzazioni saranno impiegati per dare vita a due service a favore di Lions Club International Foundation e Bimbo Tu Onlus e per un ulteriore service che consentirà di donare una borsa di studio a un allievo meritevole dell’Accademia Bolognese del Cantautore”.

“Sono molto felice di partecipare a questo spettacolo perché riesce a unire musica e solidarietà – ha commentato Marino Bartoletti -. Mogol non è solo un autore, ma un autentico poeta e le finalità di questa iniziativa sono davvero da apprezzare”.

“Questa iniziativa ci dà la possibilità di portare avanti un importante progetto di Fonoprint, l’Accademia Bolognese del Cantautore – ha aggiunto Leopoldo Cavalli -. Si tratta di un’occasione molto preziosa per i giovani che vogliono avvicinarsi alla musica, offrendo loro un solido percorso di formazione”.

“Bimbo Tu è un’associazione nata nel 2007 per supportare i bambini colpiti da patologie e tumori del sistema nervoso centrale ricoverati presso l’Ospedale Bellaria di Bologna – ha spiegato Alessandro Arcidiacono -. Malattie di questa portata disorientano le famiglie, che sono messe a dura prova dal senso di impotenza e dal dolore per la lotta che i loro figli devono combattere. Il sostegno e l’affetto dei genitori sono però fondamentali per dare forza e coraggio a tutti i piccoli pazienti, per questo noi di Bimbo Tu crediamo fermamente che per poter aiutare davvero i bambini sia necessario aiutare anche i loro nuclei famigliari. Questa forte convinzione ci ha dato la spinta per dare vita a PASS, il Polo di Accoglienza e Servizi Solidali che sta nascendo a San Lazzaro di Savena, a poca distanza dall’Ospedale Bellaria, e che, da fine 2020, darà alloggio gratuito a tutte le famiglie provenienti da fuori Bologna, che così potranno stare accanto ai loro figli, spesso costretti a lunghi ricoveri per le cure di cui hanno bisogno”.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a Bimbo Tu Onlus, Lions Club International Foundation e sosterrà una borsa di studio a favore di un allievo dell’Accademia Bolognese del Cantautore.

È possibile acquistare il biglietto su vivaticket.it. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il teatro al numero 051 4399123 o alla mail info@teatrocelebrazioni.it. La biglietteria del teatro è aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

L’evento è organizzato dal Lions Club Bologna Irnerio, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna, del Distretto Lions 108Tb e del Distretto Leo.