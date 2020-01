Bologna Estate 2020, ecco gli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti

Fino al 5 marzo si possono presentare le proposte progettuali per il cartellone di Bologna Estate 2020 che anche quest’anno, dal 15 maggio al 30 settembre, presenterà un programma esteso all’area metropolitana con proposte di musica, spettacoli, cinema, sport, percorsi e storie per raccontare il territorio e la sua vivacità, in un’ottica di inclusione, partecipazione e ampliamento dei pubblici, per un programma capace di coinvolgere davvero tutti.

Sono due gli avvisi pubblici dedicati agli operatori del terzo settore e alle imprese operanti in ambito culturale, sportivo e di promozione del territorio: quest’anno infatti l’avviso generale e l’avviso specifico dedicato alla zona di Piazza Verdi vengono pubblicati contestualmente, così da agevolare la progettazione coordinata del cartellone nella sua completezza.

L’avviso generale di Bologna Estate 2020. È, come di consueto, volto alla selezione di progetti di alto valore qualitativo, distribuiti su Bologna e sull’area metropolitana. In particolare, per quanto riguarda Bologna, l’avviso selezionerà progetti che valorizzino e accrescano l’offerta anche fuori dal centro storico, garantendo un equilibrio fra i vari generi di produzione culturale, le iniziative sportive e di promozione del territorio. Il cartellone includerà anche la programmazione estiva delle Istituzioni culturali del Comune di Bologna (Bologna Musei e Biblioteche), delle Fondazioni a cui il Comune partecipa (Teatro Comunale, Cineteca, Ert Emilia Romagna Teatro e Fondazione per l’Innovazione Urbana) e le rassegne e i festival previsti dalle molte convenzioni stipulate dal Comune di Bologna con gli operatori della città.

Per quanto riguarda invece l’area metropolitana Bologna Estate selezionerà progetti dedicati alla narrazione e alle eccellenze del territorio che completeranno il cartellone delle proposte presentate dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, incoraggiando le proposte di progettualità condivisa e coordinata, in un’ ottica di equilibrio fra i vari generi di produzione culturale. In generale verranno tenuti in particolare considerazione i progetti capaci di creare reti di collaborazione tra diverse realtà, per la condivisione degli spazi, della programmazione e della progettazione degli allestimenti, interagendo anche con le reti già operative sul territorio.

L’avviso per l’area di Piazza Verdi. Anche quest’anno il Comune, attraverso l’avviso pubblico di Bologna Estate, intende selezionare un progetto culturale che valorizzi l’area di Piazza Verdi con una programmazione estiva continuativa che promuova principalmente la musica – al fine di valorizzare il riconoscimento di Bologna come Città Creativa della Musica UNESCO e il ruolo centrale del Teatro Comunale – prevedendo al contempo anche attività di spettacolo di vario genere e attività accessorie dedicate alla socialità da destinare preferibilmente a Largo Respighi e alle zone limitrofe. Per partecipare occorre presentare un progetto articolato nell’arco temporale compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre, in grado di prevedere sia la programmazione e la gestione del palco di Piazza Verdi che le attività da inserire nella zona dedicata alla socialità attorno a Largo Respighi. Gli organizzatori dovranno coordinare e presidiare tutto il calendario di appuntamenti che, come di consueto, ospiterà anche iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione Comunale. Inoltre il progetto dovrà tenere conto delle modalità e delle tempistiche necessarie al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni, evidenziare le misure di sicurezza adottate per garantire il corretto svolgimento delle attività, presentare un modello di gestione che chiarisca il rapporto con i promotori delle singole iniziative, includere il piano economico e di gestione e una planimetria esplicativa della disposizione e dell’ingombro degli allestimenti.

Bologna Estate è sostenibile. In entrambi gli avvisi particolare attenzione viene posta, in questa edizione, ai principi di sostenibilità in linea con le politiche ambientali e di adattamento al cambiamenti climatici del Comune di Bologna: verranno perciò valutati positivamente i progetti che manifestano una cura particolare per gli spazi e che adottano strategie efficaci per migliorare la sostenibilità ambientale delle iniziative proposte, come l’eliminazione totale della plastica monouso e l’acquisto di materiali a basso impatto ambientale, la raccolta differenziata, la promozione di mezzi di mobilità sostenibile per raggiungere il luogo dell’evento.

Entrambi gli avvisi, con i requisiti e le modalità di partecipazione, le linee guida per la redazione dei progetti, le modalità di presentazione e le istruzioni per la compilazione del form di partecipazione e i criteri di valutazione delle proposte sono disponibili all’Albo Pretorio online del Comune di Bologna e sulle sezioni dedicate agli avvisi pubblici del sito del Comune di Bologna www.comune.bologna.it