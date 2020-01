Auto investe due cervi a Porretta Terme: uno muore, l’altro soccorso dai vigili del fuoco

Ieri sera intorno alle 21.30 i vigili del fuoco di Gaggio Montano sono intervenuti con una squadra per un intervento di soccorso sulla Porrettana in località Porretta Terme. Sulla strada Statale un’auto ha accidentalmente investito due cervi. Una femmina adulta sbalzata al lato della strada e un giovane esemplare finito sotto la vettura in transito.

Il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo per il giovane cervo non c’è stato nulla da fare. La femmina adulta, ferita, è stata soccorsa dai pompieri di Gaggio che hanno praticato le prime manovre di soccorso all’animale fino all’arrivo dei veterinari. Il cervo è stato poi affidato alle cure del Centro recupero fauna selvatica di Monte Adone. Sul posto oltre ai veterinari e al 115, anche i carabinieri.