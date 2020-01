Hogs, Evolution Camp per iniziare il 2020

Il football americano targato RE inizia alla grande il 2020, ospitando allenatori e giocatori da tutta Italia. L’occasione sarà quella dell’ Evolution Camp che l’1 e 2 febbraio vedrà arrivare in città i coach canadesi Denis Touchette, Sylvain Leblanc, Byron Archambault e lo svizzero Larry Legault.

Due giorni in cui si proporranno tematiche aggiornate su metodi di allenamento specifici dei vari reparti/posizioni di un team, il tutto con la supervisione dell’hd dei Warrior Bologna e rappresentate della commissione tecnica italiana, Giorgio Longhi, dell’offensive line coach degli Hogs Giovanni Modena, del preparatore atletico e dirigente Hogs Federico Scolari e al preparatore atletico e posturologo Matteo Bondi.

Touchette defensive coordinator degli Spartates Quebec, Leblanc offensive coach di high school Quebec e Archambault giocatore della CFL e coach dei linebakers dei Carabins Montreal sono già in città e tutta settimana seguiranno il coaching staff reggiano negli allenamenti serali del senior team.

Insieme a Legault, offensive coach dei Seahawkes Ginevra, forniranno ulteriori approfondimenti tecnici e skill sulla preparazione atletica a tutti gli iscritti del camp.

Nella giornata di sabato le sessioni teoriche saranno in aula presso le sale del Coni di via Adua, mentre domenica l’attività pratica si sposterà sul campo in sintetico della Falk in via Lothuli.