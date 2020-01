Fratelli d’Italia circa il risultato ottenuto nelle elezioni regionali

I risultati delle elezioni regionali sono noti e narrano la sconfitta della coalizione di centrodestra guidata da Lucia Borgonzoni. Tuttavia, non possiamo che essere fieri del risultato percentuale a doppia cifra che Fratelli d’Italia ha ottenuto a Sassuolo e che ha contribuito a confermare il centrodestra come forza maggioritaria in città.

Sappiamo che questo risultato è stato possibile grazie alla convergenza di consensi che appartengono a liste civiche della coalizione e siamo convinti che è dal consolidamento di questa convergenza e dalla collaborazione che sarebbe opportuno ripartire.

Purtroppo, i risultati sassolesi non si sono replicati nel resto della regione ed il cambiamento che auspicavamo è sfumato. Il nostro capolista Michele Barcaiuolo ha comunque conquistato il seggio di Consigliere e rappresenterà Fratelli d’Italia nell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna.

Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto e continueranno a farlo, perché Fratelli d’Italia continuerà ad essere presente e a crescere nel nostro territorio.