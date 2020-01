Elezioni regionali, Confartigianato: “rinnoviamo la nostra disponibilità a proseguire il dialogo già avviato durante lo scorso mandato”

“Si è conclusa una campagna elettorale intensa, che si è distinta per il coinvolgimento e la passione dei cittadini, di tutti gli schieramenti – commenta Marco Granelli, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna -. L’affluenza al voto è la testimonianza dello spirito di partecipazione e di comunità che contraddistingue la nostra regione. I due principali candidati hanno dedicato tempo all’ascolto delle proposte della Confartigianato. Proposte che abbiamo loro consegnato in un vademecum che, ci auguriamo, venga preso come riferimento per le politiche che investono la micro, piccola e media impresa. Facciamo dunque gli auguri di buon lavoro al vincitore – conclude Granelli -, al quale rinnoviamo la nostra disponibilità a proseguire il dialogo già avviato durante lo scorso mandato”.