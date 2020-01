Consiglio comunale di Formigine, prima seduta del 2020 martedì 28 al castello

E’ convocato per martedì sera 28 gennaio alle 20.30 al Castello il primo consiglio comunale di Formigine per il 2020. I lavori si apriranno con quattro tra interpellanze e interrogazioni (su TARI, stato avanzamento cantieri, problematiche del traffico pesante). La parte deliberativa si occuperà di discutere la convenzione per il sistema turistico intercomunale fra i comuni di Formigine, Maranello, Fiorano Modenese, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, nonchè la modifica della disciplina della tassa sui rifiuti. A seguire la discussione di cinque mozioni presentate dai gruppi consiliari. Come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.