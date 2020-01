E’ molto alta l’affluenza alle urne alle regionali in Emilia-Romagna. Alle 12 ha infatti votato il 23,4% degli aventi diritto, più del doppio rispetto alle regionali del 2014 (quando votò appena il 10,7%), ma leggermente superiore anche alla stessa rilevazione delle politiche del 2018 e alle europee dello scorso anno. Alle 12 a Carpi l’affluenza è del 25,00%

In provincia di Bologna siamo al 24,97%; il 23,96% in quella di Modena ed il 23,54% in quella di Reggio Emilia.