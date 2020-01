Mercoledì 29 il ‘Misantropo’ al teatro Astoria di Fiorano

Mercoledì 29 gennaio alle ore 21, al teatro Astoria di Fiorano Modenese, Factory compagnia transadriatica presenta un grande classico della prosa “Il Misantropo” di Molière. La regia è di Tonio De Nitto, i protagonisti sono: Ippolito Chiarello, Angela De Gaetano, Franco Ferrante, Sara Bevilacqua, Luca Pastore, Dario Cadei, Fabio Tinella, Ilaria Carlucci

La compagnia Factory, formata da un folto gruppo di attori e tecnici, scelti tra i migliori rappresentanti della scena pugliese, capitanati da De Nitto, è riuscita a farsi notare a livello nazionale per la qualità degli spettacoli. Il regista viene aiutato nel mettere in scena uno dei lavori più particolari di Moliere, in modo determinante dalla traduzione e dall’adattamento di Francesco Niccolini, che imbeve di umori attuali le parole del drammaturgo francese.

“Il Misantropo” permette di avventurarsi in terreni favorevoli per poter approfondire e stigmatizzare, in modo agevole e per nulla metaforico, i tempi contraddittori dell’oggi. Un testo che sembra un quadro perfetto del momento che stiamo vivendo, nella disillusione verso un mondo non meritocratico, dove la soluzione è sempre nel compromesso e spesso nella totale evasione dalla legalità, dove la menzogna trova strade più facili e tollerabili della verità.

Lo spettacolo fa parte della stagione 2019-2020 del teatro Astoria di Fiorano Modenese che prevede prossimamente anche Tango Fatal (18/02/2020), la Buona Educazione (28/02/2020) e Mio padre, un magistrato (12/03/2020).

Il biglietto costa 18 euro, ridotto 16 euro (età inferiore a 29 anni e superiore a 65 anni; soci Coop e possessori youngERcard). Si possono effettuare prenotazioni telefoniche al 0536 404371 e via e-mail all’indirizzo astoria@tirdanza.it. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno antecedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

Il biglietto è disponibile anche sul sul circuito Liveticket collegandosi al sito www.cinemateatroastoriafiorano.it e in biglietteria a teatro il giorno precedente lo spettacolo e il giorno di spettacolo dalle 19 alle 21

Per informazioni: teatro Astoria, piazza Ciro Menotti, 8 – Fiorano Modenese,

astoria@tirdanza.it, www.cinemateatroastoriafiorano.it