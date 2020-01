Oggi alle poco dopo le 14 incendio di una villetta a schiera a San Giovanni in Persiceto in via Caduti di Amola 20. A bruciare un elettrodomestico che ha invaso di fumo l’abitazione.

Una donna all’interno si è rifugiata sul balcone aspettando i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente soccorso la donna, unica persona all’interno dell’edificio, e hanno spento l’incendio.

Sul posto anche il 118 e i Carabinieri.