I ragazzi e le ragazze della 5°A del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” si ritrovano dopo 43 anni

Si sono ritrovati dopo 43 anni i ragazzi e le ragazze della Quinta A del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Reggio Emilia, diplomati nel 1977.

I segni del tempo non hanno scalfito l’antica amicizia coltivata sui banchi di scuola e, tra abbracci, chiacchiere, ricordi e risate, gli ex compagni di classe hanno festeggiato la simpatica rimpatriata, ospitata da Dante Attolini nella sua azienda agricola di Campegine.

Tra loro, imprenditori, professionisti e insegnanti, di cui alcuni si riconoscono i volti a prima vista per aver ricoperto incarichi pubblici, come l’ex sindaco di Cadelbosco di Sopra Silvana Cavalchi, il direttore finanziario della Conferenza episcopale italiana a Roma Livio Gualerzi e Renzo Lusetti, ex deputato del Partito Democratico. Assente giustificata causa influenza, solo Lorella Corradi a cui gli amici hanno telefonato per fare gli auguri di pronta guarigione.

Didascalia foto

In piedi da sinistra:

Luca Puccioni, Renzo Lusetti, Dante Attolini, Fabrizio Morelli, Francesco Matelli, Livio Gualerzi, Claudio Giovanardi.

Seduti da Sinistra:

Loris Cavalchi, Annalisa Mussini, Barbara Tirelli Prampolini, Silvana Cavalchi, Annamaria Cappa, Franca Fabbian.