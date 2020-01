Quartiere Navile, domani l’apertura di via Carlo Togliani, nuovo tratto stradale che collega via Bassani a via Gobetti

Da sabato 25 gennaio aprirà al traffico via Carlo Togliani, un nuovo tratto stradale lungo circa 100 metri, che collega via Bassani e via Gobetti. La strada locale rientra nelle opere di urbanizzazione del comparto “Ex Mercato Navile” compreso tra le vie Gobetti/Fioravanti/Carracci, è dotata di attraversamenti ciclopedonali e percorribile a senso unico in direzione via Gobetti, con obbligo di svolta a destra su quest’ultima. L’ordinanza di apertura di via Togliani rimodula anche la sosta nelle vie limitrofe.