Mobilità e ambiente, revocata la domenica ecologica del 26 gennaio anche a Reggio Emilia

Come autorizzato, con un proprio atto, dalla Regione Emilia-Romagna, vengono revocati per la giornata del 26 gennaio prossimo a Reggio Emilia i provvedimenti di limitazione del traffico definiti dal Piano aria integrato regionale (Pair) e indicati come ‘Domeniche ecologiche’. Il fine è agevolare lo spostamento dei cittadini verso i luoghi adibiti a sedi di seggio elettorale.

Si ricorda che le Domeniche ecologiche sono in vigore tutte le domeniche fino al 29 marzo (ad eccezione appunto della prossima domenica).