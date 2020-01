Vinyl Foyer: live Music/Vinyls/Drinks al Cinema Teatro Astoria

Venerdì 24 Gennaio al Cinema Teatro Astoria di Fiorano Modenese, Astoria Live presenta il primo appuntamento della rassegna Vinyl Foyer 2020: 6 Venerdì all’insegna di Live Music, Crate digging e favolosi drinks in un’amosfera bistrot in collaborazione con il Caffè del Teatro.

La rassegna si apre con il soul nostalgico della cantante Martina Alberi che interpreta brani da Janis Joplin e Aretha Franklin a Amy Winehouse e Mina.

Venerdì 31 Gennaio al Vinyl Foyer ci sarà folk viscerale di Stella Burns con le sue torch songs in bilico tra un Morricone a bassa fedeltà, un folk viscerale mai didascalico e un immaginario mondo anni ‘50, intimo e personale.

La rassegna continuerà con 2 date a Febbraio: Venerdì 7 Febbario con il cantautorato di Rezzo che presentarà l’album“Tutto Cambia”: Dieci brani elettro-acustici sull’idea di cambiamento. Venerdì 14 Febbraio ci aspetta un San Valentino all’insegna dell’unconvetional folk del torinese Swanz The Lonley Cat: cantautorato folk in veste elettroacustica e teatrale, tra materiale originale, canzoni della band di provenienza (Dead Cat in a Bag, Gusstaff Records) e classici rivisitati. Tra banjo, chitarra, armonica, loop, suoni classici e meno classici.

Penultimo appuntamento Venerdì 6 Marzo con l’elettronica sperimentale di _Mbriane per chiudere Venerdì 13 Marzo con il folk rock di Phill Reynolds: un odierno cantastorie con ormai con più di 400 concerti alle spalle – si esibisce sui palchi europei e statunitensi portando la sua voce a narrare storie d’amore e di rabbia, di luci ed ombre; i suoi live, supportati da grancassa e cembalo in pieno stile one man band, sono ricche esperienze emotive, dove le armonie -come in volo- si librano e cadono in picchiata sulle ali di una raffinata tecnica fingerstyle. Ha condiviso il palco con grandi artisti del calibro di Eric Andersen, Sigur Ros, Micah P. Hinson, Blonde Red Head, Daniel Norgren, Jennifer Gentle.

Ingresso Gratuito. Inizio Concerti ore 21:00.

Info: 0536404371

Facebook e Instagram: Cinema Teatro Astoria / Astoria Live