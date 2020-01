Ieri sera poco dopo le 21:00, i Carabinieri della Stazione Zola Predosa sono intervenuti in via Lavino, località Oca, a Monte San Pietro, per rilevare l’incidente stradale di un’automobilista, una 56enne italiana alla guida di una Volkswagen UP che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo in un dirupo adiacente alla carreggiata. L’automobilista, ferita in maniera non grave, è stata soccorsa dai sanitari del 118.