‘I proverbi sono controsostantivi’ sabato al Piccolo Teatro San Francesco da Paola di Reggio Emilia

Teatro comico e di parola, cabaret, musica, giocoleria, teatro fisico e clownerie. Una nuova concezione di spettacolo quella de “I proverbi sono controsostantivi” di e con Luca Comastri e Federico Benuzzi, in programma sabato 25 gennaio, ore 21.00, all’interno della rassegna teatrale Teatrix (Piccolo Teatro San Francesco da Paola, via Emilia Ospizio 62, Reggio Emilia).

Una performance di pura energia pensata semplicemente per far divertire tutti. Due amici, forse fratelli, che litigano da sempre per il favore del pubblico: pronti a decretare il migliore? Per saperne di più: www.federicobenuzzi.com