Gita a Milano in visita alle grandi macchine a spalla italiane e a Casa Verdi

Sabato 1 febbraio trasferta a Milano in compagnia di Luca Silingardi per visitare la mostra le “grandi macchine a spalla italiane”, patrimonio UNESCO e simbolo della tradizione mediterranea. “Con straordinario trasporto” – questo il titolo della spettacolare esposizione – ha così ricostruito nello spazio, fin nei dettagli e nell’illuminazione, quattro “macchine a spalla”, per la prima volta in mostra e per la prima volta insieme: i Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Macchina di Santa Rosa di Viterbo e i Candelieri di Sassari, che fanno parte della “Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane” Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nel pomeriggio visita a Casa Verdi: un’esperienza irripetibile.

Ci si immerge nei ricordi di una residenza che ha mille vite da raccontare: non solo quella di Giuseppe Verdi e sua moglie con i loro oggetti personali, gli arredi, le collezioni d’arte e le rispettive tombe, ma anche quelle di tutti gli ospiti che qui hanno vissuto in oltre un secolo di storia.

Quota di partecipazione € 60, comprende viaggio in pullman gran turismo, visite guidate partenza ore 7,30 da p.za Risorgimento e ore 7,45 da Modena alla motorizzazione.