Colorobbia, la proprietà annuncia 59 esuberi: sarebbero 16 i licenziamenti nello stabilimento fioranese

Nei giorni scorsi Colorobbia Italia, azienda che produce colori e smalti per il settore ceramico, avrebbe annunciato l’avvio della procedura di mobilità per 30 lavoratori nello stabilimento di Vinci, 13 in quello di Montelupo Fiorentino (Firenze) e 16 nello stabilimento fioranese dove lavorano una cinquantina di dipendenti.

“Non sarebbe la prima volta che il gruppo apre una procedura, ma gli anni scorsi si trattava di dipendenti che avrebbe raggiunto i requisiti per pensione, stavolta no” spiega Sergio Luschi della Cgil Empolese che segue la vicenza e che parla di “di impatto devastante per il territorio”. Il sindaco di Fiorano, Tosi sta attivando un tavolo istituzionale.