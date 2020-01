Auto sbanda e finisce contro il guardrail a Casoni. Conducente liberato dai pompieri

Questa mattina verso le 7:00, sulla SS64 al km 21, in località Casoni, una vettura è sbandata finendo a lato strada ed urtando contro il guardrail. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Gaggio Montano per liberare l’uomo alla guida, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. I pompieri hanno provveduto a rimuovere lo sportello e una volta liberato lo hanno affidato alle cure del 118. È stato poi trasportato con ambulanza in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri dalla stazione di San Marcello (Pistoia).