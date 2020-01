“58 sfumature di Pino”, sabato al teatro di Bagnolo in Piano

L’associazione culturale Quelli del 29 prosegue la stagione al teatro di Bagnolo in Piano con lo spettacolo “58 sfumature di Pino”, sabato 25 gennaio, ore 21.00 con Pino Insegno e Federico Perrotta. Di Daniele Prato, Pino Insegno e Federico Perrotta – Regia: Claudio Insegno

Raccontarsi non per autocelebrarsi, ma per raccontare la quotidianità, attraverso gli occhi di un uomo che fa della sua vita un film. Dove la realtà si mischia alla finzione.

Un viaggio attraverso il cinema, la televisione, la musica e i nuovi media, il tutto scandito dalle varie stazioni della vita: con voi passeggeri di prima classe e io il vostro capotreno.

PS: il convoglio ferma solo a “SORRISO”, “RIDENTE” cittadina al centro dell’anima.

Biglietti: Teatro comunale di Bagnolo in Piano 0522.95.28.85 – 366.320.65.44 – Giovedì 23 e Venerdì 24 gennaio: ore 18.00 – 20.00 – Sabato 25 gennaio: ore 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00 – www.vivaticket.it – Info: www.quellidel29.com – quellidel29@gmail.com