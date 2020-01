Un ferito questa mattina in tamponamento tra auto a Castenaso

Questa mattina poco dopo le 8:00 due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento in via 21 Ottobre a Castenaso. Una delle autovetture, alimentata a metano, a causa del violento impatto, ha perso le due bombole serbatoio, dalle quali si stava disperdendo il gas nell’ambiente circostante. I Vigili del Fuoco dal distaccamento di Budrio, sul posto con una squadra, hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario.

Sul posto oltre al 115, i sanitari del 118 che hanno preso in carico un conducente rimasto ferito trasportandolo all’ospedale di Budrio, e una pattuglia della Polizia Locale.