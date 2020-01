Salta furto in bar a Bagnolo: allarme e carabinieri mettono in fuga i ladri

E’ andata male agli ignoti ladri che questa notte hanno raggiunto il Bar Yu di via Provinciale Sud a Bagnolo in Piano per compiere un furto. L’allarme e il rapido intervento dei carabinieri della locale stazione congiuntamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Reggio Emilia, ha fatto desistere i malviventi che hanno preferito fuggire a mani vuote poco prima dell’arrivo dei Carabinieri.

L’origine dei fatti poco dopo l’una e mezza di oggi – 22 gennaio – quando ignoti ladri, dopo aver divelto la saracinesca, hanno forzato la porta d’ingresso per entrare nel bar e perpetrare un furto. La segnalazione al 112 di quanto accadeva da parte del titolare, a cui era pervenuto l’allarme, ha visto il rapido intervento dei carabinieri con i malviventi che hanno optato per fuggire prima dell’arrivo dei militari. Le ricerche dei ladri, immediatamente scattate nella bassa reggiana ed estese al capoluogo, non ha consentito di intercettare i malviventi.