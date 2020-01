Mario Lavezzi il 24 gennaio al Teatro Duse di Bologna

S’intitola ‘…E la vita bussò’, il tour teatrale 2020 con cui Mario Lavezzi festeggia 50 anni di musica d’autore e che venerdì 24 gennaio alle ore 21 farà tappa sul palcoscenico del Teatro Duse di Bologna.

Un traguardo importante per uno degli artisti più stimati del panorama musicale. Lavezzi, vero e raffinato ‘music maker’, ha scritto, cantato, prodotto, arrangiato e suonato canzoni e dischi tra i più conosciuti della nostra musica, con una serie impressionante di hit per gli altri e per sé. Molte di queste sono state raccolte in un cofanetto di recente pubblicazione dal titolo ‘…E la vita bussò’, tra cui ‘E la luna bussò’, ‘In altomare’ (Loredana Berte’); ‘Vita’ (Lucio Dalla e Gianni Morandi); ‘Stella gemella’ (Eros Ramazzotti); ‘Varietà’ (Morandi); ‘Non scendo’, ‘Io no’, ‘È tutto un attimo’, ‘Eclissi totale’ (Anna Oxa); ‘Succede’, ‘Dolcissima’; ‘Torneranno gli angeli’ (Fiorella Mannoia); ‘Stella nascente’, ‘Insieme a te’, ‘Piccoli brividi’ (Ornella Vanoni), ‘Avanti cosi’ (Eros Ramazzotti).

Il concerto sarà un viaggio in musica scandito a tappe attraverso le epoche che l’artista ha vissuto e che vanno dal Beat, al movimento Hippy, dall’impegno politico degli anni ’70, alla musica dance, fino ad oggi. Il tutto corredato dai grandi successi di quei momenti fino alle attuali hit. Un percorso musicale che Lavezzi racconterà con ironia ed eleganza, e con la consapevolezza di aver vissuto momenti salienti della nostra cultura popolare in musica: la sua esperienza e le canzoni con Lucio Battisti e Mogol; gli anni e le canzoni con I Camaleonti, i Flora Fauna e Cemento e Il volo (tra le più interessanti formazioni del periodo rock progressive in Italia); le canzoni e gli album prodotti per le signore della canzone italiana, fino all’esperienza con Teo Teocoli con oltre 200 repliche teatrali.

Le canzoni saranno accompagnate da curiosità e racconti inediti messi a punto insieme a Danilo Vizzini e Marzia Turcato, ed arricchiti da filmati e immagini esclusive che Mario ha selezionato insieme allo scenografo Giuseppe Ragazzini.

Ai posti di comando dello show che alterna i grandi successi scritti da Lavezzi per i big della musica italiana e alcune canzoni nuove, c’è una grande firma del settore: il regista Duccio Forzano (‘Festival di Sanremo’, ‘Che tempo che fa’).

Sul palco, accanto a Lavezzi, Cristina Di Pietro al pianoforte e voce, che duetterà con lui e i Pop Deluxe con Alessandro Governatori al basso, Paolo Tarini alla batteria, Paolo Pedretti alla chitarra, Michele Scarabattoli alle tastiere.

Biglietti da 32,00 a 46,00 euro.

Prevendite: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone