Il voto a Formigine, informazioni utili per i cittadini

Domenica 26 gennaio, dalle ore 7 alle ore 23, sono aperti i seggi per le elezioni regionali. Per votare, è necessario avere la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Formigine e un documento d’identificazione (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.). In caso di smarrimento, è possibile chiedere un duplicato della tessera all’Ufficio elettorale del Comune, firmando personalmente una dichiarazione di smarrimento.

L’Ufficio elettorale è aperto in via Unità d’Italia 26 (piano terra) domani (giovedì) dalle ore 8.30 alle ore 13.15 e dalle ore 14.30 alle ore 17.45; venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00; domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Per il rilascio della carta d’identità, l’Anagrafe è aperta anche domenica dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

Chi ha gravi problemi fisici può richiedere di essere accompagnato al seggio per votare, mostrando al Presidente del seggio un certificato rilasciato da un medico igienista dell’USL che lo autorizzi a votare con l’accompagnatore. Il medico igienista riceve su appuntamento: la visita va prenotata presso una qualsiasi farmacia presente sul territorio comunale.

Per richiedere un servizio di trasporto degli elettori ai seggi, offerto da AVAP Formigine, occorre telefonare al numero 059.571409 dalle ore 8.00 alle 16.00; mentre domenica è attivo il numero di cellulare 392.9972416.

I risultati definitivi della tornata elettorale riguardanti lo spoglio delle schede delle sezioni del territorio comunale saranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.formigine.mo.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio elettorale al numero 059.416235 oppure 059.416168.