‘Il principe Ranocchio’ all’Astoria dei Ragazzi

Domenica 26 gennaio 2020, alle ore 16, al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, secondo appuntamento con la rassegna ‘L’Astoria dei ragazzi’, pensata per famiglie e bambini e organizzata dall’amministrazione comunale e da Tir Danza.

“Da quest’anno abbiamo deciso di ampliare l’offerta del teatro Astoria – spiega l’assessore alla Cultura del comune di Fiorano Modenese, Morena Silingardi – e presentare anche spettacoli per le famiglie alla domenica pomeriggio ad costo veramente contenuto, 3 euro. E’ una rassegna vera e propria con quattro rappresentazioni selezionate accuratamente. Crediamo sia importante abituare anche i più piccoli a questo tipo espressione culturale. Inoltre genitori e figli di passare del tempo di qualità insieme, in modo creativo. Ci ha fatto piacere registrare una buona risposta del pubblico già dal primo spettacolo e questo ci fa pensare di essere sulla strada giusta”.

Domenica va in scena ‘Il principe Ranocchio’ di Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi con Gabriella Roggero e Metello Faganelli. Racconta la storia di un re dormiglione e una principessa che vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione. A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo che mette i bastoni tra le ruote al simpatico ranocchio che vuole conquistare la giovane principessa. Una reinterpretazione in chiave comico moderna della celebre favola dei fratelli Grimm con burattini, pupazzi, attori e una particolare scenografia/baracca.

L’ingresso per adulti e bambini costa solo 3 euro, l’abbonamento a quattro spettacoli 10 euro. Si possono effettuare prenotazioni telefoniche allo 0536 404371 o scrivendo a astoria@tirdanza.it . I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro le ore 15.30 del giorno di spettacolo.

La rassegna continua poi il 23 febbraio con ‘Nata lì e la conchiglia misteriosa’, spettacolo di marionette bunraku, burattini a guanto, pupazzi e attori. Si conclude il 29 marzo con ‘La bella Fiordaliso e la strega Tirovina’, di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri.